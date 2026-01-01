Появление детей заставляет пермяков менять жильё Почти половина горожан купили или планируют покупку квартиры с рождением или взрослением ребёнка

Исследование, проведённое аналитиками платформ «Авито Недвижимость» и «Авито Товары», показало, что рождение или взросление ребёнка становится мощным стимулом для смены жилья в Перми. Почти половина горожан (44%) уже совершили покупку квартиры большего метража из-за пополнения в семье или находятся в активном поиске нового дома. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в «Авито».

Согласно результатам майского опроса 10 тыс. россиян, 13% жителей города ищут новое жильё прямо сейчас, а 9% уже успели переехать в более просторные квартиры после появления детей.

При выборе новой недвижимости семьи с детьми в первую очередь оценивают окружающую среду. Для 58% респондентов критически важна шаговая доступность образовательных учреждений — детских садов, школ и развивающих центров. Медицинская инфраструктура также играет ключевую роль: близость поликлиник и аптек учитывают 45% опрошенных. Удобство транспортной развязки волнует 38% семей.

Что касается внутреннего устройства квартиры, то здесь безоговорочным лидером является наличие личного пространства для каждого ребёнка — этот критерий назвали 72% участников исследования. Популярностью пользуются и большие кухни-гостиные (43%), где можно контролировать игры детей, не отрываясь от домашних дел, а также вместительные гардеробные (42%).

Для реализации своей мечты о новом доме пермские родители активно используют государственные и банковские программы поддержки. В частности, семейную ипотеку оформляют 31% покупателей, рассрочку от застройщика — 22%, а материнский капитал направляют на улучшение жилищных условий 18% семей.

Интересный тренд наблюдается и в обустройстве детской комнаты. Эксперты отмечают взрывной рост популярности вторичного рынка мебели. В апреле текущего года доля перепродаж товаров для этой категории достигла рекордных 86%. Это объясняется быстрым ростом детей: мебель остаётся в отличном состоянии, но быстро становится ненужной. Покупка бывших в употреблении предметов позволяет родителям сэкономить до 40% бюджета. Средний чек на полное оснащение детского пространства в Перми составляет около 93 тыс. руб.

Дмитрий Алексеев из «Авито Недвижимости» советует при выборе квартиры изучать отзывы других жильцов, чтобы заранее узнать о реальной инфраструктуре района и удобстве перемещения с колясками.

