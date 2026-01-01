Пермяки чаще всего оставляют чаевые в заведениях общепита «Средний чек» благодарности составил 420 рублей

Экономически активные жители Перми рассказали, в каких сферах услуг они чаще всего благодарят персонал чаевыми. Исследование провёл сервис по поиску работы SuperJob с 4 по 18 мая этого года.

Согласно полученным данным, безусловным лидером по частоте и размеру вознаграждений остаются заведения общественного питания. 71% горожан (26% — всегда и 45% — иногда) оставляют деньги официантам. Средний чек здесь составляет 420 руб. Примечательно, что это не самый высокий показатель: самые крупные суммы, в среднем 550 руб., принято оставлять персоналу в гостиницах и отелях, хотя делают это реже (всегда или иногда — 30%).

В сфере транспортных услуг сложилась следующая картина:

— Такси: на чай водителям дают 42% опрошенных (7% — всегда, 35% — иногда). Средняя сумма поощрения — 150 руб.

— Доставка: курьеров благодарят 38% жителей города (8% — всегда, 30% — иногда), оставляя в среднем 100 руб.

Также опрос затронул автосервисы и индустрию красоты. Персонал парикмахерских и салонов красоты поощряют 27% клиентов (всегда или иногда) на сумму около 300 руб. На заправках и автомойках традиция давать чаевые сохранилась у 32% пермяков, средний размер вознаграждения там составляет 160 руб.

