С 6 июня из Перми в Ярославль запускаются субсидированные авиарейсы

Олег Антонов

Жители Прикамья смогут отправиться в Ярославль прямым рейсом с 6 июня. Об этом объявило краевое министерство транспорта.

Авиакомпания «РусЛайн» снова будет выполнять полёты в столицу Золотого кольца. Это совместный проект Пермского края и Ярославской области. Субсидии от регионов в 2026 году составят по 16,6 млн руб. Программа полетов продлится до конца лета.

Полёты из Перми в Ярославль будут выполняться по субботам с 6 июня по 5 июля. Вылет запланирован на 20.30 местного времени. Из Ярославля в Пермь можно улететь в тот же день в 19.40. Перелет займет 1 час 35 минут.

С 6 июля рейсы будут выполняться дважды в неделю – по субботам и понедельникам. В субботу самолет будет отправляться из Перми в 20.30, из Ярославля – в 19.40. По понедельникам вылет из Перми запланирован на 19.30, из Ярославля – на 18.40.

Самолеты будут Bombardier CRJ100/200 на 50 мест.

Билеты стоят от 3 тыс. руб.

