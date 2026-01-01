Пермяки получили возможность искать в Интернете гостиницы «по настроению» Поделиться Твитнуть

фото: Екатерина Фотина

Сервис 2ГИС обновил функционал поиска и выбора отелей. Теперь гостиницы, базы отдыха и апартаменты можно подбирать не только по местоположению, цене и оценкам, но и по атмосфере. Это позволяет пользователям находить идеальные места для отдыха в зависимости от их настроения.

На главном экране раздела «Пожить» появился новый фильтр — «Вайб», который позволяет выбирать места на основе эмоциональных характеристик. Алгоритмы анализируют описания, отзывы и фотографии, чтобы предложить наиболее подходящие варианты.

Фильтры «Вайб» учитывают компанию, с которой вы отправляетесь в поездку (например, семейный отдых или романтическое путешествие), цель поездки (деловой настрой или желание расслабиться) и планы на время отдыха (например, насладиться видами, побыть у воды или поплавать в бассейне под открытым небом). Также есть фильтр «Эстетика и стиль» для тех, кто ценит красоту и уют.

«Осенью 2025 года мы добавили такие фильтры в рубрику «Поесть», и точность выбора заведения выросла на 20%. Эти фильтры особенно полезны для путешественников, ищущих не просто ночлег, а яркие впечатления», — рассказала Мария Семенова, продакт-менеджер направления «Поиск» в 2ГИС.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.