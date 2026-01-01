Пермяки завоевали медали на этапе Кубка России по спортивной ловле карпа

фото ЦСП Пермского края

Олег Зыков и Павел Шурхай из Перми завоевали бронзовые медали на первом этапе Кубка России по спортивной ловле карпа в парном зачёте. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Прикамья.

Турнир проходил в Адыгее, собрав 56 команд из 26 регионов. Пермские спортсмены поймали 65 карпов общим весом 310,11 кг. Также они стали обладателями главного трофея турнира — карпа весом 15,88 кг.

Следующий этап соревнований состоится уже 3 июня.

