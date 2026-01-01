В Перми возбудили 25 уголовных дел из-за массового браконьерства на Каме На скамье подсудимых могут оказаться жители региона в возрасте от 40 до 65 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Транспортная полиция Прикамья в мае передала в суд материалы сразу по двум десяткам эпизодов уголовного дела по статье о «Незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов» (ч. 1 ст. 256 УК РФ). Правоохранители установили, что 25 жителей Пермского края в возрасте от 40 до 65 лет занимались промыслом без соответствующих разрешений.

Как уточнили в ведомстве, браконьеры орудовали на берегах крупных водоёмов региона — рек Кама, Обва и Гайва, а также на территории Камского водохранилища в Чусовском заливе. Для ловли рыбы они использовали запрещенные снасти: различные сети, применение которых приводит к массовой гибели водных обитателей.

По данным следствия, суммарный ущерб, нанесенный природе, превысил 280 тыс. руб. Теперь всем фигурантам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет или крупные штрафы за нарушение правил рыболовства.

