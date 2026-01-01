Суд в Перми отказал в снятии запрета не регистрацию украденной в Канаде машины

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда не удовлетворила жалобу местного жителя, который пытался снять с внедорожника DODGE RAM 1500 ограничения, наложенные в связи с его розыском Интерполом, об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Автовладелец ранее подавал иск в Свердловский районный суд Перми к МВД России и Отделу НЦБ Интерпола ГУ МВД по Пермскому краю, но районная судебная инстанция отказала ему в регистрации иномарки.

В материалах дела сказано, что в январе 2024 года мужчина приобрёл внедорожник за 7 млн руб. у частного лица. Однако уже в феврале регистрационно-экзаменационный отдел Госавтоинспекции отказал в постановке машины на учёт, сообщив, что она находится в международном розыске Интерпола с сентября 2023 года. Мужчина решил через суд снять с автомобиля ограничения, связанные с розыском.

Он требовал исключить машину из базы разыскиваемых транспортных средств, снять запрет на её регистрацию и признать недействительными сведения о её розыске на территории России. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, и мужчина подал апелляционную жалобу, утверждая, что сведения о розыске автомобиля основаны на неподтвержденной информации. Он также отметил, что Канада не предпринимала никаких действий для возврата машины за два года.

Пермский краевой суд, рассмотрев материалы дела, подтвердил решение суда первой инстанции и отклонил апелляционную жалобу. Суд указал, что автомобиль действительно находится в международном розыске, и процедура его снятия с учета возможна только по информации от органов, которые его разыскивают, или по истечении контрольного срока розыска в апреле 2028 года.

