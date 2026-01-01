Сотрудникам филиала «Азот» присвоены почётные звания и награды

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в рамках празднования Дня химика подведены итоги работы и отмечены лучшие сотрудники. Награды получили 265 человек.

Сотрудники предприятия получили дипломы и ордена «За заслуги перед химической индустрией России» (II степени) от Российского союза химиков, нагрудные знаки «Отличник охраны природы» Министерства природных ресурсов и экологии РФ, почётные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, нагрудные знаки «Ветеран химической промышленности России», звания «Заслуженный азотчик», благодарственные письма губернатора Пермского края, администрации города Березники, дипломы им. А.И. Жикина.

Слова благодарности от руководителей предприятия были также адресованы лучшим наставникам и работникам, получившим свидетельства о занесении портретов на Доску почёта филиала и подразделений и почётные грамоты филиала. Портреты троих сотрудников занесены в Книгу почёта «Азота».

Сергей Силивоник, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— День химика — особый праздник для всего коллектива «Азота». Это возможность отметить людей, благодаря которым предприятие развивается, сохраняет высокие производственные показатели и уверенно движется вперёд. За каждым достижением стоят профессионализм, ответственность, преданность делу и командная работа. Благодарю коллектив за труд, инициативность и верность предприятию. Желаю новых профессиональных успехов, благополучия и уверенности в будущем.

В рамках празднования Дня химика 4500 сотрудников и членов их семей приняли участие в семейном фестивале, который состоялся в загородном оздоровительном центре «Сказка» и был посвящён Году единства народов России. На территории фестивального городка работали тематические фотозоны, интерактивные площадки, мастер-классы и детский городок. В качестве подарка к профессиональному празднику были организованы выступления творческих коллективов.

Также в рамках Дня химика была обновлена Доска почёта филиала «Азот» и проведён спортивный праздник с традиционной легкоатлетической эстафетой.

