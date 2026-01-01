В Прикамье за мошенничество с премиями осудят начальника участка Ущерб составил более 1,8 млн рублей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка одного из местных предприятий, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Согласно материалам следствия, с 2020 по 2025 год обвиняемый составлял фиктивные документы о результатах выполненных работ его подчинёнными. На основании этих документов из фонда оплаты труда предприятия выплачивались дополнительные деньги. Он также обязал своих подчинённых перечислять ему незаконно полученные суммы. В результате таких действий предприятию был причинен ущерб на общую сумму свыше 1,8 млн руб.

Преступление было выявлено оперативными сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Березниковский». В ходе расследования силовики допросили сотрудников организации и изъяли необходимую документацию. По ходатайству следователя на автомобиль обвиняемого стоимостью более 5 млн руб. был наложен арест. Фигурант полностью возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

