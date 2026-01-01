Пермский «Молот» расстался с вратарём Егором Гуськовым



В связи с завершением контракта пермский ХК «Молот» расстаётся с вратарём Егором Гуськовым, сообщили в пресс-службе клуба.

Егор присоединился к команде в течение сезона 2023/24 и в том же сезоне стал обладателем Кубка Шелкового пути.

За три сезона в составе пермского клуба 24-летний голкипер провёл 45 матчей, в которых четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности. Он также был признан лучшим игроком дня и лучшим вратарём недели в рамках «OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ».

«Мы благодарим Егора за три сезона, проведённые в нашей команде! Спасибо за игру и за те эмоции, которые вы дарили пермским болельщикам! Желаем вам успешной карьеры и множества ярких сезонов в будущем!» — говорится в сообщении клуба.

