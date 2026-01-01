Власти назвали фейком новость о приостановке продажи иностранной валюты в Пермском крае Злоумышленники подделали видеообращение губернатора Дмитрия Махонина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сети появился фейк о приостановке продажи иностранной валюты в Пермском крае. Об этом сообщили в ЦУР региона.

Злоумышленники использовали технологии дипфейка для создания ложного видео с участием губернатора Дмитрия Махонина. Они утверждают, что продажа иностранной валюты временно приостановлена, что является попыткой обмануть жителей региона.

ЦУР Пермского края

Кроме того, в интернете распространяется фотография объявления, якобы вывешенного в банке, которое также является подделкой.

В пресс-службе краевого правительства официально заявили, что никаких ограничений на продажу валюты не вводилось.

ЦУР Пермского края призывает граждан проверять информацию перед её распространением и доверять только официальным источникам. Если вы получили подозрительное сообщение и сомневаетесь в его достоверности, свяжитесь с нами. Мы поможем разобраться в ситуации.

