В Прикамье собираются ликвидировать деревню Хрены

freepik / freepik.com

В законодательный орган Пермского края поступило предложение о преобразовании 14 деревень Верещагинского муниципального района, среди которых — д. Хрены, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Проект закона предусматривает присоединение:

— деревень Первомайка и Черномясово к Верещагино;

— д. Старый Посад к с. Вознесенскому;

— д. Алешата к д. Беляевке;

— д. Заполье к д. Посад;

— деревень Хрены и Левино к д. Зарич;

— д. Паклино к д. Кривчана.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, объединение населённых пунктов обусловлено их фактическим слиянием и направлено на включение этих территорий в федеральную программу газификации. Планируется, что рассмотрение проекта закона состоится на пленарном заседании в июне.





