Пермячка взыскала более 66 тысяч рублей с частной стоматологии за некачественное лечение

Константин Долгановский

Жительница Перми добилась компенсации через суд после неудачного обращения в частную стоматологическую клинику. На лечение одного зуба женщина потратила два месяца и свыше 28 тыс. руб.

Изначально пациентка обратилась в частную стоматологию с жалобой на острую боль. Специалист провёл первичные манипуляции и назначил дату повторного приёма. Однако той же ночью боль усилилась, и утром женщина вновь попыталась попасть к лечащему врачу. В экстренной помощи ей было отказано из-за отсутствия свободного времени у специалиста. В результате всё дальнейшее лечение и восстановление зуба пермячка была вынуждена проходить в других платных клиниках.

Оценив понесённые убытки, а также физические и нравственные страдания, женщина обратилась в суд с иском о защите прав потребителя.

Для установления обстоятельств дела судом была назначена судебно-медицинская экспертиза. Эксперт не обнаружил в медицинской документации прямых доказательств того, что тяжёлое состояние заявительницы стало следствием дефектов оказания помощи. Вместе с тем заключение не исключало факта причинения морального вреда, который был оценён в 30 тыс. руб. Дополнительно с ответчика взысканы материальный ущерб, понесённый истцом в ходе лечения, и штраф за нарушение прав потребителя. Общая сумма присуждённой компенсации превысила 66 тыс. руб.

После вступления решения в силу исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудник ведомства наложил арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах организации-должника. Поскольку эта мера не ускорила выплату компенсации, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 20 тыс. руб. Только после применения дополнительной штрафной санкции организация перечислила взыскателю всю причитающуюся сумму.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

