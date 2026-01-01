Скончался пермский художник Станислав Ковалёв Выдающийся иллюстратор будет похоронен на Северном кладбище Поделиться Твитнуть

Фото: Пермское отделение Союза художников России

В ночь на 2 июня на 90-м году жизни скончался один из самых замечательных пермских художников, выдающийся иллюстратор детских книг, оригинальный мыслитель и философ Станислав Романович Ковалёв.

Станислав Ковалёв — создатель удивительных фантастических миров.

«Новый компаньон писал о нём»:

Художественный мир Станислава Романовича многолик. Витиеватые линии графических работ создают потрясающие образы, наполненные светом, словно тончайшее кружево. Каждый штрих, каждая линия наполнены смыслом. В его графике и живописи — то ад, то рай, то подземный мир гномов, то удивительная грибная страна, то иллюзионистский мир Эшера.

Христианский ортодоксальный мир с адом, чистилищем и раем по-соседски переплетается с миром языческим, полным тайн, легенд и сказаний, вымыслом, не требующим доказательств. Но даже сумрачный подземный мир грешников изображён не столько чтобы ужаснуть зрителя, сколько чтобы побудить его к философским размышлениям о смысле жизни и тайнах мироздания. Безликие пятна душ, едва тронутые светотеневой обрисовкой, контрастируют с фигурами бесов, помещенных художником в затемненные места, словно указывая им место.

У Станислава Ковалёва удивительный дар художественной интерпретации, даже серьезные философские темы он может превратить в захватывающую сказку, где страшные истории граничат с юмором, а судьбоносные инициации души восторженно откликаются захватывающим ожиданием чуда.

Станислав Ковалёв своим творчеством внес огромный вклад в развитие искусства пермской книжной графики. Такое явление как «пермская книга» известно благодаря и книгам, иллюстрированным Ковалёвым, который оформил и проиллюстрировал более 500 изданий, среди его книг — и знаменитая «Пермская азбука», и сказки всего мира, и «Божественная комедия» Данте. Однако не менее важно и его живописное наследие. Некоторые из его полотен можно увидеть в интерьере Пермского ТЮЗа.

Прощание с художником пройдёт 4 июня в 12:00 в храме во имя святого апостола Андрея Первозванного (ул. Старцева, 140а). Похороны состоятся на Северном кладбище.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.