Пермячку будут судить за нецелевое использование соцконтракта Женщина взяла у государства 320 тысяч рублей на развитие бизнеса и потратила их на личные нужды Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Следственные органы УМВД по Перми передали в суд уголовное дело в отношении 49-летней пермячки. Её обвиняют в мошеннических действиях, совершённых при оформлении государственной поддержки для предпринимателей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Согласно материалам следствия, в июне 2024 года женщина обратилась в профильное ведомство с целью заключить социальный контракт. Чтобы получить статус малоимущей и право на финансовую помощь, она намеренно исказила данные о своих доходах, предоставив ложные сведения.

В результате с ней заключили контракт на открытие швейного ателье. Из бюджета на эти цели было перечислено свыше 320 тыс. руб. Однако, нарушив взятые на себя обязательства, женщина потратила полученные средства на личные нужды, не имеющие отношения к развитию заявленного бизнеса.

Прокуратура утвердила по уголовному делу обвинительное заключение, а материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.