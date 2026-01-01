Судебные приставы взыскали 1,5 млн рублей компенсации для пермяка, пострадавшего на производстве

Константин Долгановский

Сотрудники отдела судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю обеспечили реальное исполнение судебного решения о выплате компенсации морального вреда работнику, получившему производственную травму.

Пострадавший был трудоустроен монтажником в пермскую транспортно-строительную компанию с вахтовым методом работы. Во время исполнения обязанностей на объекте в Республике Коми с ним произошёл несчастный случай: при выполнении монтажных работ в колодце трубопроводной системы мужчина после завершения задачи подавал сигналы машинисту экскаватора, потерял равновесие и упал, ударившись головой и спиной об оборудование.

Последствия оказались серьёзными: две операции и продолжительная реабилитация. Ограничение трудоспособности и вынужденное изменение образа жизни причинили работнику значительные нравственные страдания. Урегулировать вопрос компенсации во внесудебном порядке не удалось.

В ходе судебного разбирательства представители компании пытались возложить вину на самого работника, ссылаясь на его грубую неосторожность. Однако суд установил, что монтажника допустили к самостоятельной работе в период стажировки, что является прямым нарушением трудового законодательства. В результате с организации взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн руб.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Свердловскому району. Руководство должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о возможных санкциях в случае неисполнения решения суда. Поскольку в добровольный срок требования не были выполнены, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 180 тыс. руб. и наложил арест на банковские счета организации.

Вскоре после применения мер принудительного характера вся сумма задолженности поступила на депозитный счет ведомства. Средства в полном объёме перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

