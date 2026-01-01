Судебные приставы взыскали 1,5 млн рублей компенсации для пермяка, пострадавшего на производстве
Сотрудники отдела судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю обеспечили реальное исполнение судебного решения о выплате компенсации морального вреда работнику, получившему производственную травму.
Пострадавший был трудоустроен монтажником в пермскую транспортно-строительную компанию с вахтовым методом работы. Во время исполнения обязанностей на объекте в Республике Коми с ним произошёл несчастный случай: при выполнении монтажных работ в колодце трубопроводной системы мужчина после завершения задачи подавал сигналы машинисту экскаватора, потерял равновесие и упал, ударившись головой и спиной об оборудование.
Последствия оказались серьёзными: две операции и продолжительная реабилитация. Ограничение трудоспособности и вынужденное изменение образа жизни причинили работнику значительные нравственные страдания. Урегулировать вопрос компенсации во внесудебном порядке не удалось.
В ходе судебного разбирательства представители компании пытались возложить вину на самого работника, ссылаясь на его грубую неосторожность. Однако суд установил, что монтажника допустили к самостоятельной работе в период стажировки, что является прямым нарушением трудового законодательства. В результате с организации взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн руб.
Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Свердловскому району. Руководство должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено о возможных санкциях в случае неисполнения решения суда. Поскольку в добровольный срок требования не были выполнены, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 180 тыс. руб. и наложил арест на банковские счета организации.
Вскоре после применения мер принудительного характера вся сумма задолженности поступила на депозитный счет ведомства. Средства в полном объёме перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.