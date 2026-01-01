В Перми на июньские торги выставлено более 120 тысяч квадратных метров земли

Константин Долгановский

В Перми в июне пройдут торги по реализации прав на земельные участки: в аукционный список включено 28 лотов общей площадью 122 тыс. кв. м. Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации города, аукционы на право заключения договоров аренды и купли-продажи состоятся 4, 9, 18, 19 и 25 июня.

Значительная часть участков предназначена для складского использования. В частности, на ул. Воронежской в Кировском районе выставлено 14 земельных участков, ещё один лот расположен в Орджоникидзевском районе.

Для индивидуального жилищного строительства выделено 12 участков в Орджоникидзевском, Мотовилихинском, Ленинском, Кировском, Индустриальном и Свердловском районах. Победители торгов получат возможность оформить права на эти территории для возведения частных домов.

Отдельного внимания заслуживает участок по ул. Генерала Черняховского, 53а, предлагаемый в аренду под строительство многоквартирного дома. Его площадь составляет 2594 кв. м, разрешённое использование — среднеэтажная жилая застройка высотой до восьми этажей. Срок аренды — 4 года 10 месяцев.

Подробная информация об условиях проведения аукционов опубликована в разделе «Торговая площадка» на официальном сайте администрации Перми, а также на специализированном портале для размещения сведений о торгах. Мероприятия проходят на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» в секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

