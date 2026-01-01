«Уралхим» — генеральный партнёр Экофеста в Перми

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» выступил генеральным партнёром экологического фестиваля «Природа города» (0+) . Экофест пройдёт в парке культуры и отдыха «Балатово» 5 и 6 июня. «Уралхим» примет участие в деловой программе, а также организует активности для детей.

5 июня с 12:30 до 14:00 в конференц-зале Пермского центра экологической культуры состоится дискуссия «Роль промышленных предприятий в устойчивом развитии города». Заместитель главного инженера филиала «ПМУ» Кристина Мокрушина представит вышедший из печати ежегодный экологический отчёт предприятия и расскажет об инициативах в направлении развития окружающей среды Перми.

5 и 6 июня с 11:00 до 19:30 в пространстве фестиваля на площадке парка перед сценой в павильоне «Уралхима» будет проходить квест для юных посетителей Экофеста, подготовленный в рамках Года пермской промышленности. Дети смогут в игровой форме погрузиться в процесс работы на предприятии: примерить каску, получить пропуск, побывать в химической лаборатории и узнать о минеральных удобрениях. Мастера игры предложат участникам решить тематические головоломки и наградят призами.

Экологический фестиваль «Природа города» организован администрацией Перми при поддержке общественных организаций и предприятий. Мероприятие проходит уже в шестой раз и объединяет жителей города для защиты окружающей среды через осознанное потребление и интерактивный досуг.

