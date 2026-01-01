Роспотребнадзор Прикамья взыскал более 4 млн рублей в пользу потребителей за первый квартал года

Константин Долгановский

В первом квартале 2026 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело работу по судебной защите прав потребителей. За отчётный период в суды общей юрисдикции направлено 60 исковых заявлений, а также выдано 19 заключений по гражданским делам.

В структуре поданных исков преобладают обращения в защиту прав конкретных граждан — 39 заявлений. Ещё 21 иск подан в интересах неопределённого круга потребителей.

По делам, в которых Управление выступало с заключениями, суды удовлетворили 17 исковых требований. Общая сумма присуждённых выплат в пользу потребителей составила 3 112,0 тыс. руб., из них 250,8 тыс. руб. — компенсация морального вреда.

Из числа исков, поданных непосредственно Управлением, рассмотрено и удовлетворено 29 заявлений. Потребителям присуждено 933,7 тыс. руб., включая 67,3 тыс. руб. в счёт компенсации морального вреда.

Большинство рассмотренных дел касались нарушений в сфере розничной торговли, а также предоставления образовательных услуг.

