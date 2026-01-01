В Прикамье на пожаре спасли человека

МЧС России по Пермскому краю

Сотрудники МЧС России спасли человека при ликвидации пожара в Березниках. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Возгорание произошло в квартире на первом этаже жилого дома по улице Ломоносова. Сотрудники газодымозащитной службы, используя специализированное оборудование, эвакуировали мужчину из задымлённого помещения на свежий воздух. К счастью, пострадавших нет.

Пожар был локализован и ликвидирован на площади 2 квадратных метра. К тушению привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы техники. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

