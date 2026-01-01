В Перми хирурги удалили огромные зобы двум пациентам Операции прошли успешно

Министерство здравоохранения Пермского края

В Городской клинической больнице №1 успешно проведены сложные операции по удалению гигантских зобов щитовидной железы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Медики ГКБ №1 выполнили хирургическое вмешательство у двух пациентов, страдавших тиреотоксикозом на фоне узлового и диффузного зоба значительных размеров.

Несмотря на возраст 74 и 72 года, объём щитовидной железы у больных достиг критических показателей — 400 куб. см и 450 куб. см соответственно. Патологически увеличенные органы распространялись в верхнее средостение, сдавливали соседние структуры и провоцировали нарушения глотательной и дыхательной функций.

Оба пациента прошли предоперационную подготовку в отделении эндокринологии, после чего были переведены в отделение плановой хирургии. В первом случае удаление зоба выполнил заместитель главного врача по хирургии, кандидат медицинских наук Александр Косяк, во втором — заведующая отделением плановой хирургии Галина Мокина.

Операции прошли в плановом режиме без осложнений. На данный момент оба пациента выписаны из стационара и вернулись к повседневной жизни.

