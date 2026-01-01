В Прикамье работники предприятия добились выплаты долгов после вмешательства прокуратуры В Октябрьском округе бизнесмен задерживал зарплату пятерым сотрудникам

Прокуратура Пермского края

В результате прокурорской проверки в Октябрьском округе Прикамья индивидуальных предпринимателей обязали рассчитаться с работником. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стала проверка соблюдения норм трудового права. В ходе неё вскрылся факт задержки выплат сотрудникам у одного из бизнесменов. Долг перед пятью работниками суммарно составил 120 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Для устранения нарушений прокурор направил в адрес предпринимателя официальное представление. Кроме того, на работодателя был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.27 КоАП РФ за несоблюдение трудового законодательства. Принятые меры возымели эффект: бизнесмен погасил задолженность в полном объёме.

На этом история не закончилась. Один из бывших сотрудников, чьи права были нарушены, обратился в суд при поддержке прокуратуры. Октябрьский районный суд встал на сторону истца, обязав экс-работодателя выплатить компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. руб. за срыв сроков расчёта при увольнении.

