В Прикамье существенно упал спрос на лекарственные настойки Спрос вырос только на настойку боярышника

Константин Долгановский

В Пермском крае за первые четыре месяца 2026 года зафиксировано существенное падение спроса на лекарственные спиртовые настойки, в особенности на популярную ранее «перцовку». Информацией об этом с порталом v-kurse.ru поделились аналитики DSM Group. Наиболее заметное снижение продемонстрировала настойка перца: её реализации сократились на 99,4%. Если в январе—апреле 2025 года жители региона приобрели этой продукции на 10,6 млн рублей, то за аналогичный период 2026-го показатель составил лишь 64,8 тысячи рублей. Также снизились продажи настойки пустырника (минус 18,3%) и валерианы (минус 12,1%). Исключение составила лишь настойка боярышника, спрос на которую в денежном выражении вырос на 11%.

В совокупности рынок лекарственных настоек в Прикамье за четыре месяца 2026 года уменьшился более чем на треть: с 38,7 до 25,3 млн рублей по сравнению с прошлым годом. В натуральном выражении спад оказался ещё более заметным — свыше 42%. Покупатели приобрели около 377 тысяч флаконов, тогда как в январе—апреле 2025-го этот показатель превышал 650 тысяч единиц.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк объясняет резкое сокращение продаж комплексом причин. Одна из ключевых — уменьшение доли потребителей, использовавших спиртовые настойки в немедицинских целях. Параллельно многие аптечные сети сознательно исключают такую продукцию из ассортимента, чтобы не привлекать соответствующий контингент покупателей.

Существенное влияние оказали и изменения в налоговом регулировании: медицинский спирт теперь подлежит акцизному обложению с последующим возмещением после ввода готовых препаратов в оборот. Не все производители готовы работать в новых условиях. Это наглядно видно на примере двух крупных игроков: продажи ООО «Гиппократ» (один из лидеров отрасли) в Пермском крае упали на 81,5%, в то время как «Ивановская фармацевтическая фабрика», напротив, нарастила поставки на 94,8%. По словам эксперта, такие разнонаправленные тренды связаны с тем, что одни компании столкнулись со сложностями при оформлении документации и адаптации к новым налоговым правилам, а другие смогли воспользоваться ситуацией для укрепления своих рыночных позиций.

