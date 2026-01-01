В Перми ожидаются ливневые дожди Синоптики прогнозируют выпадение до 15 мм осадков

фото: ЕДДС Перми

Пермский край накрыло плотной зоной осадков, формируемой циклоном, который смещается с территории Татарстана. Сегодня город находится под непосредственным ударом стихии: ливневые дожди разной интенсивности будут идти в течение всего дня, затихая лишь на короткие промежутки времени. Пик непогоды, по прогнозам метеорологов, придется именно на территорию краевой столицы. Об этом сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Погодные условия осложняются вероятностью грозовых раскатов. Ожидаемый объём выпавших осадков до наступления завтрашнего утра может составить от 10 до 15 мм.

Однако синоптики призывают не воспринимать цифры буквально. Это значение является усредненным показателем для всего региона. В реальности картина будет неравномерной: в одной части города может выпасть всего 3–5 мм, а в другой этот показатель может превысить 20 мм, что создает риск локальных подтоплений.

