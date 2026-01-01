Метеорологическое лето в Перми началось на 20 дней раньше Синоптики подвели итоги мая 2026 года

Май 2026 года стал аномально тёплым в Пермском крае. Температура превышала обычные средние показатели: от +3,5°С на юге до +4,5°С на северо-западе. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Средняя температура воздуха в крае варьировалась от +12,9°С в Бисере до +16,3°С в Чайковском, а в Перми составила +15,4°С. Этот показатель занял третье место в ряду наблюдений за последние годы, уступая только маю 2021 (+16,3°С) и 1962 года (+15,6°С).

Период с 1 по 13 мая отличался лишь небольшим превышением нормы — на 1-2°С. Однако с 5 по 7 мая произошло резкое потепление, вызванное выносом тепла с запада, что привело к повышению температуры до +28°С на юге края. За этим последовал короткий период похолодания с заморозками в ночь на 11 мая, когда температура в Кунгуре опустилась до -6,5°C, а в Перми – до -3°C.

С 14 по 28 мая наблюдалась мощная волна тепла, аналогичная той, что была в 2021 году. Она была связана с выносом тропического воздуха из Средней Азии. Температура на пике достигла +30°C и выше на многих метеостанциях, включая Чердынь, где был зафиксирован рекорд 17 мая, и Бисере, где такие показатели были установлены 17-19 мая. В Перми 19 мая температура поднялась до +31°C, что стало суточным рекордом, а в Лысьве – до +31,8°C.

Метеорологическое лето в Перми началось 14 мая, что на 20 дней раньше нормы. На севере края лето наступило 15 мая, что также является аномалией.

