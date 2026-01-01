Более 2,2 тысячи подростков в Пермском крае ищут работу на лето Курьеры могут заработать больше всех за смену

Этим летом в Пермском крае в поисках работы находятся свыше 2,2 тыс. подростков. Чаще всего молодые соискатели интересуются вакансиями в сферах обслуживания, логистики и доставки. Летняя занятость на полную рабочую смену, разрешенную законом, делает сезонную работу особенно привлекательной для молодежи, подчеркивают эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Среди подростков самой востребованной специализацией стала работа официантом, барменом или бариста, на которую приходится 240 резюме (11% от общего числа). В топ-10 также вошли профессии упаковщика, комплектовщика и маркировщика (190 резюме, 9%), разнорабочего (160 резюме, 7%), курьера и почтальона (150 резюме, 7%), менеджера по продажам и работе с клиентами (110 резюме, 5%), грузчика (90 резюме, 4%), кассира-операциониста (80 резюме, 4%), уборщика (80 резюме, 4%), оператора call-центра (75 резюме, 3%) и автомойщика (60 резюме, 3%).

Основным типом занятости для подростков остается постоянная работа, которую выбирают 97% соискателей. Подработку рассматривают 17%, стажировки — 1%, а волонтерская деятельность практически не интересует молодежь. Подавляющее большинство подростков (97%) предпочитают работать на территории работодателя. Удаленный формат работы привлекает 6% соискателей, гибридный — 2%, разъездная работа — 1%, а вахтовый метод — менее 1%.

В настоящее время для подростков доступно более 2,7 тыс. вакансий по всей России, включая Пермский край. Работодатели чаще всего ищут курьеров (0,5 тыс. вакансий), промоутеров (0,5 тыс.), упаковщиков (0,4 тыс.) и продавцов (0,3 тыс.). Также по 0,2 тыс. предложений доступны для аниматоров, сборщиков заказов и официантов, а по 0,1 тыс. — для таргетологов, догситтеров и специалистов колл-центров.

Уровень оплаты труда на этих позициях варьируется в зависимости от нагрузки и специфики работы. Самая высокая почасовая оплата у догситтеров (1–2 тыс. руб. в час), аниматоров (1–1,3 тыс. руб.) и уборщиков (0,8–1,4 тыс. руб.), тогда как таргетологам предлагают 0,5–1 тыс. руб.

Курьеры могут заработать больше всех за смену — 3–5 тыс. руб., упаковщики — 1,5–2,5 тыс. руб. Расклейщики объявлений получают за смену 1,2–2,3 тыс. руб., а промоутеры — 2 тыс. руб.

Среди профессий с ежемесячной оплатой лидируют официанты и сборщики заказов (от 50 тыс. руб.). Работа в колл-центрах оплачивается в размере 40 тыс. руб., разнорабочим предлагают 35 тыс. руб., няням и озеленителям — по 30 тыс. руб., а фотографам — от 25 до 40 тыс. руб., продавцам — от 27 до 30 тыс. руб.

«Согласно законодательству, официально начать трудовую деятельность можно с 16 лет. Однако с согласия родителей или органов опеки трудовой договор можно заключить уже с 14 или 15 лет, а для творческой деятельности — даже до 14 лет. Работодатели обязаны строго соблюдать график несовершеннолетних сотрудников. Закон защищает их от перегрузок: подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю в период летних каникул, а в возрасте 16-18 лет — не более 35 часов. Правило о сокращении рабочего времени в связи с учебой летом не применяется, что позволяет ребятам работать полную разрешенную смену», — поясняет Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву.

