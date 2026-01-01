Лыжник Савелий Коростелёв из Прикамья борется за спортивную премию

Прикамский лыжник Савелий Коростелёв участвует в борьбе за спортивную премию. Издание Спортс.Ру включило его в одну из номинаций «Премии Трибуны 25/26». Об этом Савелий сообщил на своём канале.

«Это премия от спортивного издания, где каждый может отдать свой голос», — написал он.

Савелий Коростелёв номинирован в категории «Автор-спортсмен». В борьбе за победу с ним участвуют ещё 12 блогеров. Среди них лыжник Александр Панжинский, ски-альпинист Никита Филиппов, Андрей Кириленко — президент российской федерации баскетбола, баскетболист Егор Дёмин, фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева, шахматист Ян Непомнящий и другие.

Голосование за победителя завершится 11 июня.

