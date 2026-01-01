Июнь в Пермском крае ожидается без сильных похолоданий При этом осадки будут выпадать регулярно

Согласно прогнозам различных метеорологических центров, июнь в Пермском крае ожидается относительно прохладным и дождливым, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ, средняя температура в Пермском крае в июне будет близка к норме или немного выше. На севере края может быть на 1-2° теплее обычного. Если прогноз окажется верным, июнь в Перми будет чуть прохладнее, чем в предыдущем году, хотя первая декада месяца может быть значительно холоднее. На севере края средняя температура прогнозируется на уровне прошлогодней.

Количество осадков ожидается значительно выше нормы на юге и юго-востоке края, в то время как на севере их количество может быть около нормы. Подобная ситуация наблюдалась и в июне прошлого года. В первой декаде ожидается постепенное потепление с регулярными дождями, а также благоприятные условия для локальных интенсивных ливней, особенно на востоке края. К концу первой декады ночная температура составит +11…+16°, а дневная +20…+25°, на севере до +28°. Вторая неделя месяца прогнозируется самой теплой – на 2-3° выше нормы на юге края и на 5-6° выше нормы на севере.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, температура воздуха будет близка к норме, на севере края – на 2° теплее. Осадки будут выпадать регулярно. Вероятно, жары в июне не будет, и температурный максимум месяца будет ниже, чем в мае. В то же время предпосылок для сильного похолодания пока не наблюдается, так как антициклон над арктическим побережьем будет изолировать континент от вторжений холодных воздушных масс из Арктики.

