Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с закрытием школы в Прикамье Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Следственный комитет России отреагировал на информацию в соцсетях о планах закрытия единственной школы в п. Велва-База Кудымкарского округа. Причиной ликвидации учебного заведения названа его нерентабельность.

В качестве альтернативы предлагается организовать подвоз детей школьным автобусом в с. Ошиб, которое находится на значительном удалении от места их проживания. В сообщении отмечается, что дорога и автомобильный мост, связывающие населенные пункты, находятся в аварийном состоянии, что вызывает опасения за безопасность детей в пути.

Родители учеников обеспокоены сложившейся ситуацией.

В Следственном управлении СК РФ по Пермскому краю ведётся расследование уголовных дел, связанных с нарушением прав несовершеннолетних на доступ к качественному образованию, а также с информацией о ненадлежащем состоянии транспортной инфраструктуры.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления следкома подготовить доклад о ходе расследования и принятых мерах по разрешению проблем, озвученных в публикациях.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.