В Прикамье простятся с погибшим на СВО Александром Пашковым

фото предоставлено администрацией Кизеловского округа

В зоне специальной военной операции погиб житель Кузеловского округа Прикамья Александр Пашков, об этом сообщили в окружной администрации и выразили искренние соболезнования семье и близким рядового.

Известно, что мужчина погиб при выполнении задач СВО в 2025 году.

Прощание с военнослужащим пройдёт 3 июня в 11:30 у памятника воинам-кизеловцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Отпевание состоится в 12:00 в Свято-Никольском храме.

