В Перми начался ремонт трамвайных переездов Он будет проводиться в ночное время, без перекрытия дорог

Администрация Перми

В Перми подрядчики приступили к ремонтам трамвайных переездов. Работы стартовали на развязке у Колхозной площади, где обновляют рельсы, шпалы и покрытие. Затем аналогичные мероприятия проведут на пересечении улиц Куйбышева и Чкалова, а также на улицах Уральской и Лифанова, где заменят плиты. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

До конца дорожно-строительного сезона планируется обновить 325 погонных метров пути и 1352 кв. м плитного покрытия.

Такие переезды требуют более частого обслуживания из-за высокой нагрузки от транспорта.

Чтобы не мешать движению вагонов днём, ремонт проводят ночью, без перекрытия дорог.

2 и 8 июня с 22:15 трамваи маршрутов №4, 5, 7, 8 и 11 будут отправляться в депо для ускорения начала работ.

