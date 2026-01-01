В Пермском крае 7,9% жителей живут за чертой бедности Их доходы ниже 16,5 тысячи рублей в месяц

В Пермском крае уменьшилось число жителей с доходами ниже прожиточного минимума. По данным Росстата, на конец 2025 года за чертой бедности оказались 195,6 тыс. человек, что составляет 7,9% населения региона.

Год назад этот показатель был выше: тогда за чертой бедности находились 209,9 тыс. жителей края, или 8,7%. Таким образом, уровень бедности снизился в регионе на 0,8 процентных пункта.

Бедными считаются те, чьи доходы не достигают установленного прожиточного минимума. В 2025 году этот порог в Пермском крае составлял 16 501 руб. в месяц.

