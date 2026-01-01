Стоимость ремонта дач в Прикамье начинается с 12 тысяч рублей за «квадрат»

Матвей Любимов

Эксперты «Авито Услуг» и «Авито Товаров» оценили стоимость приведения дачи средних размеров в Пермском крае в порядок. Косметический ремонт «под ключ» с базовыми материалами начинается от 12 тыс. руб. за квадратный метр, а капитальный ремонт — от 27 800 руб.

Готовиться к ремонтам пермяки начали в марте-апреле: в эти месяцы щебень и гравий стали покупать почти в 15 раз чаще, а песок — более чем в четыре раза. Продажи декоративного камня и материалов для наружной отделки выросли более чем в 2,5 раза, стеновых панелей, реек и декоративных элементов — на 32%, электродов, проволоки и прутков — на 32%.

Параллельно с этим изменилась структура продаж инструментов. Жители Перми начали активно закупать оборудование для серьезных задач. Продажи наборов электроинструмента увеличились на 40% (12 200 руб.), электроизмерительных приборов и тестеров — на 20% (11 200 руб.), столярно-слесарных инструментов — на 15% (4 тыс. руб.).

