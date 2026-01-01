Цены на таунхаусы в Пермском крае выросли на 14,7% Это в семь раз больше, чем в среднем по РФ Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Аналитики федерального портала «Мир квартир» исследовали динамику цен на таунхаусы в регионах РФ. В целом по стране за последние шесть месяцев, с декабря 2025 года, рост в этом сегменте оказался минимальным (+2,1%, достигнув отметки 13,8 млн руб.), но в ряде регионов (к ним отнесли и Прикамье) был значительным.

Наибольший рост цен зафиксирован в Северной Осетии (+55,3%), Псковской области (+52,1%), Севастополе (+32,2%), Карачаево-Черкесии (+28,1%), Алтайском крае (+24%), Калмыкии (+15,3%), Пермском крае (+14,7%, до 15,1 млн руб.) и Хабаровском крае (+14,2%), а также в Санкт-Петербурге (+12,7%) и Якутии (+12,2%).

Сильнее всего цены снизились в Красноярском крае (—27,3%), Курской области (—26,2%), Чувашии (—21,8%), Астраханской области (—20,3%), Омской области (—11,9%) и Волгоградской области (—11,7%), Забайкальском крае (—11,6%), Липецкой области (—11,4%), республике Тыва (—10,6%) и Пензенской области (—9,6%).

В 48 из 81 исследованного региона цены на таунхаусы выросли, в то время как в 33 регионах произошло снижение стоимости.

Как отметил Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир», несмотря на временные всплески популярности, таунхаусы так и не стали массовым явлением. Поскольку большинство таких объектов относятся к классам «бизнес» и «элит», их стоимость превышает среднюю цену квартиры почти вдвое, а по сравнению с домами — на 83%. Девелоперы считают, что строительство такого жилья не оправдывает связанных с этим сложностей, и объемы ввода таунхаусов значительно сократились. Основной объем сблокированного жилья сейчас продается на вторичном рынке.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.