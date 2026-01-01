В Перми за май снесли три незаконных движимых объекта Это павильон, рекламная конструкция и палатка

С 1 по 31 мая муниципальное казённое учреждение «Содержание муниципального имущества» провело работы по демонтажу трёх незаконно установленных объектов в Перми.

В Кировском районе был снесён павильон на ул. Чистопольской, в Свердловском районе демонтировали рекламную конструкцию на ул. Героев Хасана, а в Мотовилихинском районе убрали палатку на ул. Юрша.

Все демонтированные объекты были перемещены на специальную площадку для хранения.

Муниципальные службы продолжают работу по выявлению и демонтажу объектов, установленных без разрешения. Жители могут сообщать о таких объектах в администрацию своего района.

Реестр самовольно установленных и незаконно размещённых движимых объектов, обнаруженных в Перми, доступен на официальном сайте городской администрации.

