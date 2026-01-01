В Прикамье суды приостановили работу девяти предприятий общепита Там были выявлены нарушения обязательных требований

Олег Антонов

С января до 30 мая 2026 года Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю провело 647 проверок хозяйствующих субъектов, которые осуществляли деятельность без обязательного уведомления. В результате было выдано 367 предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в суды направлено 499 дел по ч. 1 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Мировые судьи рассмотрели 314 дел и вынесли 173 решения о назначении административных штрафов на общую сумму 1,1 млн руб. Также было вынесено 141 решение о предупреждении.

В ходе проверок предприятий общественного питания были выявлены нарушения обязательных требований. По другим статьям КоАП РФ, включая нарушение санитарного законодательства (ст. 6.3), неисполнение предписаний (ст. 19.5) и препятствование проведению проверок (ст. 19.4.1), Управление и суды вынесли 81 решение о назначении штрафов на сумму 563 тыс. руб. и 11 предупреждений.

В результате рассмотрения дел судами деятельность девяти объектов общественного питания была приостановлена.

Напомним, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю осуществляет внеплановые проверки на основании п. 8 ст. 57 ФЗ № 248 от 31.07.2020. Также с 1 марта 2025 года вступил в силу ФЗ № 274 от 08.08.2024, который вносит изменения в ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Согласно этим изменениям, Федеральная налоговая служба передаёт в Роспотребнадзор сведения об адресе и месте формирования первого кассового чека.

