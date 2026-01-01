В Пермском крае скончался поэт Иван Волков

фото предоставлено Управлением культуры Березников

В Управлении культуры Березников сообщили о кончине Ивана Волкова — поэта, писателя, общественного деятеля и руководителя литературного объединения «Элита». Он был близким другом и соратником Алексея Решетова, членом Российского союза писателей и бывшим депутатом городского совета.

Иван Волков приехал в Березники в 1959 году, когда ему было 18 лет. Начал свою трудовую деятельность в речном порту, где работал крановщиком. Затем трудился на содовом заводе, в шахте и на стройке. В разные периоды своей жизни Волков избирался депутатом городского совета. В его стихах, которые он писал на протяжении всей своей жизни, главными темами были природа Прикамья, дружба и любовь. Иван Волков особенно тесно дружил с известным российским поэтом и писателем Алексеем Решетовым и посвятил ему несколько стихотворений.

Прощание с Иваном Лукичом Волковым состоится 2 июня в 12:15 в ритуальном зале по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 1б. Отпевание начнётся в 13:00 в церкви Успения Пресвятой Богородицы.

