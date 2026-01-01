Самым юным алиментщиком в Прикамье стал 17-летний житель Орды Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

В рамках акции «Судебные приставы — детям» специалисты Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю изучили данные 16 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов и «нарисовали» типичный портрет прикамского алиментщика.

Мужчины остаются основными должниками, составляя 80% от общего числа. Женщины занимают оставшиеся 20%.

Среди мужчин самый юный алиментщик — 17-летний житель Орды, а самый возрастной — 76-летний мужчина из Перми. Среди женщин самая молодая должница проживает в Кудымкаре, ей 18 лет. Самая старшая нарушительница — 59-летняя жительница Перми.

Средний возраст родителей, обязанных выплачивать алименты, варьируется от 38 до 46 лет. Большинство из них трудоспособны, но только 55% имеют официальное место работы и погашают долг из своих доходов. Остальные либо не желают работать и содержать детей, либо скрывают источники дохода.

За четыре месяца 2026 года судебные приставы взыскали с должников более 706 млн руб., что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Временные ограничения прав остаются эффективной мерой воздействия на неплательщиков. На сегодняшний день почти 12 тыс. пермяков с задолженностями по алиментам не могут выезжать за пределы России, а более 2,5 тыс. лишены права управлять транспортными средствами.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.