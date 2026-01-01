В Перми 6 июня пройдёт фестиваль «Русская мозаика»

6 июня в Перми состоится второй фестиваль русской культуры и традиций «Русская мозаика» (0+). В пресс-службе мэрии рассказали, что мероприятие направлено на сохранение и популяризацию культурного наследия России. Организаторами выступают администрация города и муниципальное учреждение культуры «ПермьКонцерт». Площадка фестиваля будет расположена в 68-м квартале городской эспланады и будет работать с 15:00 до 19:00.

На фестивале пройдут концерты, мастер-классы и показы коллекций одежды в русском народном стиле. Будут организованы ярмарка народных промыслов, детская игровая зона и площадка для обучения русскому народному танцу. Фестиваль включает тематические зоны, посвященные различным аспектам русской культуры. В этом году мероприятие приурочено ко Дню русского языка, что отразится в программе мероприятий, направленных на повышение значимости и популяризацию русского языка.

Для участников фестиваля объявлен конкурс на лучший образ в русском народном стиле. Жители и гости города приглашаются приходить в национальной одежде (сарафаны, рубахи-косоворотки, передники, картузы, кокошники, платки). Для участия в конкурсе необходимо сделать фото в фотозонах фестиваля и опубликовать его в социальных сетях с хештегом #РусскаямозаикаПермь. Победители конкурса будут награждены специальными призами.

На сцене выступят известные ансамбли «Воскресение», «Иваны», «Ярмарка», Андрей Киряков с проектом «Три балалайки», гармонист Владимир Опарин из «Золотой десятки России», фолк-проект «Груша», хореографический ансамбль «Солнечная радуга», детские фольклорные коллективы и др.

Специальным гостем фестиваля станет певица, поэт и композитор Лена Василёк, создательница хитов «Живёт в этом доме Галина», «Именинница», «Мама», «Деревенька».

