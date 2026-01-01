Многодетную мать в Прикамье осудили за жестокое обращение с тремя детьми

фото: Пермский краевой суд

Краснокамский городской суд Пермского края вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы 1993 г.р. Она признана виновной в истязании трёх своих несовершеннолетних детей: дочери 2015 г.р. и сыновей 2016 и 2024 г.р.

Женщина систематически применяла физическое и психологическое насилие к детям: била ремнём и другими предметами, нанося побои по малейшему поводу. Особо жестоко она обращалась с двухлетним сыном с врожденными заболеваниями, включая порок сердца. После рождения ребенка мать оставила его в больнице под предлогом необходимости ухода за старшими детьми. Вернув мальчика домой, она нарушала рекомендации врачей по уходу и кормлению.

Мать избивала младенца, не кормила, не брала на руки, не гуляла с ним, заклеивала рот скотчем, запирала ребёнка одного в ванной. Спал мальчик не в кровати, а в тесной пластиковой автолюльке без пелёнки и подушки, ребёнок практически не мог там двигаться и менять позу. В результате такого обращения состояние младенца значительно ухудшилось.

Когда родители подсудимой узнали о происходящем, они забили тревогу. Вмешательство органов опеки и полиции привело к изъятию ребёнка из семьи. Врачи диагностировали у мальчика дефицит веса третьей степени – крайнюю степень истощения.

Старшие дети были помещены в детский дом. Младшего сына передали под опеку другой семьи, где его здоровье улучшилось, он набрал вес и развивается в соответствии с возрастом.

Суд признал женщину виновной по нескольким статьям Уголовного кодекса: пп. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних, в том числе двух и более лиц), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, связанное с жестоким обращением), п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии).

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф 15 тыс. руб. Подсудимая полностью признала свою вину. В зале суда ее взяли под стражу.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. С осужденной взыскано по 200 тыс. руб. в пользу дочери и сына 2015 и 2016 г.р. и 300 тыс. руб. в пользу младшего сына.

Как сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда, приговор пока не вступил в законную силу и обжалуется защитником подсудимой.

