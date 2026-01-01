Судебные приставы добились демонтажа самовольно построенного в Перми здания

Фото: пресс-служба УФССП

В Мотовилихинском районе Перми на участке земли площадью 2500 кв. м, предназначенном для сельского хозяйства, были незаконно построены двухэтажное здание и сопутствующие сооружения. Проверка территории показала, что эти объекты не зарегистрированы должным образом и являются самовольными постройками. Администрация района обратилась в суд с требованием демонтировать незаконные строения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

В суде было установлено, что статус земельного участка не изменялся: он по-прежнему относится к сельскохозяйственным землям. Строительство капитальных объектов на таких землях запрещено, так как это может привести к выводу плодородных участков из сельскохозяйственного оборота. Возведение построек на землях, не предназначенных для этого, нарушает нормы земельного законодательства.

Иск администрации был удовлетворен. Судебные приставы Мотовилихинского района ГУФССП России по Пермскому краю начали исполнительное производство, требующее от владельца снести двухэтажное здание и пристройки.

Владелец был осведомлен о необходимости сноса незаконных объектов, но сознательно затягивал выполнение судебного решения. В результате уклонения от обязательств на него были наложены штрафы и исполнительский сбор по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение требований исполнительного документа неимущественного характера».

После применения принудительных мер постройки были демонтированы.

