В Перми 12 июня состоится покаянный крестный ход

С благословения митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия в Перми 12 июня пройдёт покаянный крестный ход (0+). Верующие пройдут от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря до часовни святого благоверного князя Михаила Тверского, который является небесным покровителем великого князя Михаила Романова. Об этом пишет ВЕТТА.

Это событие приурочено к исторической дате: в ночь на 13 июня 1918 года в Перми был расстрелян князь Михаил Романов и его секретарь.

Божественная литургия начнётся в 7:45 в храме Свято-Троицкого монастыря. Крестный ход начнётся в 9:30, а в 11:00 состоится панихида по убиенным представителям императорской семьи.

