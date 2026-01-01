Глава СК поручил ускорить расследование дела о плохом состоянии дороги в Пермском крае

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отреагировал на недовольство жителя Прикамья ходом расследования уголовного дела, связанного с плохим состоянием дороги в Чайковском городском округе. Жалоба была оставлена ВКонтакте, в комментариях под аккаунтом приёмной главы СКР.

Уже несколько лет участок дороги между деревней Опары и селом Вассята находится в плохом состоянии. Асфальтовое покрытие отсутствует, вместо него — ямы и колеи. После дождя грунтовая дорога становится непроходимой, что затрудняет движение транспорта, включая школьные автобусы.

Расследование этого дела затянулось, и до сих пор не принято никаких мер для решения проблемы. Ситуация получила освещение в средствах массовой информации.

Ранее, в ноябре 2025 года, по этому вопросу было возбуждено уголовное дело, и Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад о ходе расследования.

На этот раз Бастрыкин дал поручение Денису Головкину, руководителю СУ СК России по Пермскому краю, ускорить расследование и представить доклад о проделанной работе по восстановлению прав граждан на качественное дорожное покрытие.





