Почётные грамоты Перми могут вручить директору «Мотовилихи» и замдиректора планетария

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин выступил с инициативой о награждении Почетной грамотой города исполнительного директора ООО «Мотовилиха» Юрия Кокина и заместителя директора — начальника культурно-просветительского отдела МАУК «Пермский планетарий» Екатерины Пустозеровой. На сайте думы опубликован проект постановления.

Согласно документу, Юрия Кокина предлагается отметить за «существенный личный вклад в развитие промышленного сектора Перми», а Екатерину Пустозерову — за «значительный личный вклад в развитие культурной жизни города, успешную работу по популяризации научных знаний в астрономии и отечественной космонавтике».

