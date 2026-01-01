В Пермском крае зафиксирован рост интереса к развивающим играм и услугам для детей Они стали востребованнее в четыре раза

Ирина Молокотина

В преддверии Международного дня защиты детей аналитики «Авито Услуг» изучили динамику рынка в Пермском крае за первую половину 2026 года. Сравнение с прошлым годом показало, что родители в Прикамье стали гораздо активнее привлекать частных специалистов для помощи в обучении, досуге и сопровождении своих детей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в «Авито».

Наиболее впечатляющую динамику продемонстрировал запрос на развивающие игры: интерес к ним увеличился более чем в четыре раза. При этом отмечается смещение фокуса с классических систематических уроков на гибридный формат, который органично сочетает развлечение и получение новых знаний.

Изменения коснулись и рынка нянь. Общий спрос на услуги присмотра вырос на 14%, однако структура потребления изменилась. Родители всё чаще предпочитают оставлять детей на территории самого специалиста, а не приглашать его к себе домой. Популярность такого формата подскочила почти втрое, что свидетельствует о доверии к специально подготовленной среде.

Кроме того, существенно вырос спрос на помощь с учёбой и логистикой. В частности, репетиторство по домашним заданиям стало востребованнее на 54%. Основной целью родителей является точечная помощь по сложным темам без создания постоянного учебного графика.

Сфера детского сопровождения переживает настоящий бум. Потребность в автонянях (водителях, сопровождающих ребенка по маршруту) выросла почти в 4,5 раза. Услуги по доставке детей на секции и кружки стали популярнее более чем в 3,5 раза.

Логистика «школа-сад» также набирает обороты: услугу отвести ребенка в школу или садик, а также забрать его после занятий стали заказывать чаще более чем вдвое. Интерес к встречам из детского сада вырос на 86%.

Родители всё чаще делегируют и прогулки: спрос на услуги сопровождающих для выхода на свежий воздух увеличился более чем в 2,5 раза.

В сегменте образовательных услуг сохраняется тренд на социализацию. Популярность групповых развивающих занятий, где дети получают не только знания, но и важный опыт общения со сверстниками, выросла на 54%.





