Суд подтвердил полномочия властей Прикамья на управление Мечкинской пещерой Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы вынес решение

фото Ксении Батыровой

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы 1 июня 2026 года вынес решение по жалобе ООО «Сталагмит-Экскурс», оставив без изменений решение суда первой инстанции. Компания пыталась оспорить отказ в выдаче лицензии на использование Мечкинской пещеры.

Суд подтвердил полномочия Государственного бюджетного учреждения Пермского края «Дирекция особо охраняемых природных территорий» на управление участком недр, где расположена пещера.

Ранее ООО «Сталагмит-Экскурс» обратилось в Арбитражный суд Москвы, требуя признать незаконным отказ Комиссии Роснедр в предоставлении права пользования участком, включающим Большую Мечкинскую пещеру. Также компания пыталась оспорить предоставление этого права Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края».

В марте 2026 года суд первой инстанции поддержал Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, отказав «Сталагмит-Экскурс» в удовлетворении иска. Не согласившись с этим решением, компания подала апелляцию.

