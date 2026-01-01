Доходы мастеров по обслуживанию кондиционеров выросли в Прикамье на 11%

Алёна Ужегова

Необычно теплая весна в Центральной России спровоцировала резкий всплеск спроса на климатическую технику, что немедленно отразилось на рынке труда. Работодатели столкнулись с необходимостью расширять штат сотрудников, способных устанавливать и обслуживать системы охлаждения. Аналитики «Авито Работы» зафиксировали, как этот тренд повлиял на уровень зарплатных предложений для профильных специалистов с начала 2026 года.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе «Авито», в Пермском крае, где температурные показатели также превысили норму, работодатели стали предлагать мастерам по обслуживанию кондиционеров в среднем 91 250 руб. в месяц. Эта сумма на 11% превышает аналогичные предложения прошлого года. Рост обусловлен необходимостью справляться с сезонной нагрузкой, которая в этом году наступила значительно раньше обычного, отмечают эксперты.

Ситуация в масштабах всей страны выглядит еще более динамично. Общероссийский показатель средней предлагаемой зарплаты для таких специалистов взлетел на 39% и теперь составляет 126 041 руб. Сезонный ажиотаж затронул как коммерческий сектор, так и частных заказчиков, что создало высокую конкуренцию за квалифицированные кадры.

Лидерами по темпам роста зарплат стали:

— Хабаровский край: здесь средняя зарплата достигла 171 429 руб. (рост на 47%);

— Ярославская область: предложение выросло на 45%, составив 117 917 руб.;

— Красноярский край: динамика составила 41%, средний оклад — 110 662 руб.

По данным авторов исследования, работодатели не только повышают зарплаты, но и активно увеличивают количество вакансий. По словам директора бизнес-направления «Авито Работы» Андрея Кучеренкова, в некоторых регионах, например в Хабаровском крае, число открытых позиций выросло на 64%. В ближайшие месяцы высокий спрос на мастеров по климатической технике, вероятно, сохранится из-за продолжающегося потепления.

