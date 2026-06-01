Пермский центр «МАНЯ» стал лучшим в России в сфере инклюзивного образования

Правительство Пермского края

В Общественной палате РФ подвели итоги всероссийского конкурса «Меняем мир вместе» — 2026, посвящённого передовым инициативам социально ориентированных некоммерческих организаций. В категории «Обучение и дополнительное образование детей с ОВЗ и инвалидностью» первое место завоевал пермский Центр развития инклюзивного образования ЧДОУ «МАНЯ». Из 52 финалистов со всей страны именно пермская команда показала наивысший результат.

Мероприятие организовано Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) и с 2023 года выступает главной профессиональной площадкой для сообщества СО НКО.

«Наша победа — это оценка работы десятков специалистов и знак доверия от семей. Но самое ценное — шанс доказать, что модель инклюзивного образования „полного дня« не только эффективна, но и готова к масштабированию. В Пермском крае мы уже реализуем этот формат при поддержке регионального правительства. Мы действительно меняем мир вместе, и данный конкурс это наглядно подтверждает», — отметила руководитель центра Нина Ширинкина.

«МАНЯ» — первая в крае негосударственная организация полного дня для школьников 7—12 лет с особенностями развития. В её структуре действуют коммуникативные классы с персональными учебными программами, сенсорно-дефектологические кабинеты, пространство сенсорной интеграции «Дом Совы», а также инклюзивные мастерские «Руками добра» по пяти направлениям: столярному, швейному, кожевенному, гончарному делу и флористике. По итогам 2025 года поддержку получили 907 детей (734 из них имеют статус ОВЗ). 95% воспитанников демонстрируют прогресс выше прогнозируемого, а 85,7% родителей рекомендуют центр другим семьям.

За успехом стоит многолетняя системная работа и инфраструктурное сопровождение. Через Центр «Мой бизнес» и Министерство экономического развития Пермского края организация получала регулярную поддержку. В 2021 году «МАНЯ» выиграла грант для социальных предприятий на 500 тыс. рублей, в 2023-м стала лауреатом конкурса «Лучший социальный проект», получив эфир на федеральном телевидении. В 2025 году команда прошла обучение по программе развития и масштабирования социального предпринимательства в регионе. Специалисты «Моего бизнеса» также помогли с медиа-контентом, участием в выставке «Образование и карьера» и телепубликациями.

Отдельную роль сыграл Фонд грантов губернатора Пермского края: ещё в 2021 году благодаря его поддержке в трёх районах Перми открылись сенсорно-дефектологические кабинеты, которые функционируют до сих пор. В 2026 году центр вновь стал грантополучателем — новые средства пойдут на запуск мастерских для подростков, что позволит детям проводить в центре полный день, осваивать практические навыки и готовиться к самостоятельной жизни.

В мае 2026 года центр также получил диплом Торгово-промышленной палаты РФ за вклад в популяризацию семейного предпринимательства и укрепление сообщества семейных компаний страны.

Успех пермского коллектива на федеральной арене демонстрирует, как государственная поддержка помогает региональным инициативам выходить на общероссийский уровень. Методика «МАНИ» будет включена в федеральный сборник лучших практик СО НКО для внедрения в других субъектах. До 2029 года центр намерен расширить возрастной охват до 18 лет в рамках проекта «Годы Годуй», обеспечивая непрерывное сопровождение особенных детей от младшего школьного возраста до совершеннолетия.

