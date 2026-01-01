Пермский край занял 21-е место в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей Лидером списка оказался ЯНАО

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2025 года. В этом исследовании рассматривался потенциально возможный остаток денежных средств у семьи с двумя работающими членами, получающими медианную зарплату, после минимальных расходов. Пермский край занял 21-е место.

В Пермском крае этот остаток составляет 50 тыс. 564 руб. для семей с двумя детьми и 67 тыс. 612 руб. для семей с одним ребёнком.

Рейтинг был составлен на основе данных о медианной зарплате и прожиточных минимумах, что позволяет более точно оценить финансовое положение семей в разных регионах, отмечается в исследовании. В среднем по России остаток для семьи с двумя детьми составляет 51,5 тыс. руб.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где остаток для семьи с двумя детьми составляет 141 тыс. 400 руб. На втором месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ — Югра с остатком в 102 тыс. 600 руб., а на третьем — Магаданская область с 94 тыс. 900 руб.

В то же время, в некоторых регионах, таких как Дагестан и Чечня, остаточные средства у семей с двумя детьми оказались отрицательными, что указывает на необходимость поиска дополнительных источников дохода.

