В Прикамье вынесли приговор похитителям нефтепродуктов Двух участников преступного сообщества отправили в колонию

Сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли деятельность преступного сообщества, специализировавшегося на краже нефтепродуктов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что фигуранты дела осуществили несанкционированное подключение к магистральному нефтепроводу.

Незаконная врезка позволила злоумышленникам похитить углеводородное сырье в значительном объеме. На основании собранных ФСБ материалов следственные органы Главного следственного управления ГУМВД по региону возбудили уголовное дело в отношении четырех местных жителей по признакам преступления, квалифицируемого по п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере).

Судебное разбирательство завершилось обвинительным приговором. Индустриальный районный суд Перми назначил организатору преступной схемы наказание в виде четырёх лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также штраф 200 тыс. руб. Один из ключевых участников получил 3 года и 10 месяцев тюремного заключения и обязан выплатить штраф 180 тыс. руб. Двое других соучастников были приговорены к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно каждому, а также к штрафам по 60 тыс. руб.

Приговор суда вступил в законную силу. Имущество осуждённых было арестовано для обеспечения исполнения приговора и возмещения ущерба.

